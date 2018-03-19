В «ЕР» не придают значения отсутствию поздравлений Путину от западных лидеров 

Об этом депутат Госдумы сообщил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Поздравлений на самом деле много. Но что касается западных стран — ну не поздравят, не думаю, что это какая-то невероятная будет проблема. Они пребывают, наверное, в тяжелых размышлениях. Не надо обнадеживать себя, что после выборов резко изменится тон, которым с нами пытаются и позволяют себе разговаривать западные партнеры».
На данный момент с победой на выборах Владимира Путина поздравили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.