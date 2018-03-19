В «ЕР» не придают значения отсутствию поздравлений Путину от западных лидеров

Об этом депутат Госдумы сообщил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Поздравлений на самом деле много. Но что касается западных стран — ну не поздравят, не думаю, что это какая-то невероятная будет проблема. Они пребывают, наверное, в тяжелых размышлениях. Не надо обнадеживать себя, что после выборов резко изменится тон, которым с нами пытаются и позволяют себе разговаривать западные партнеры».