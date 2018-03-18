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В Киргизии усилены меры безопасности в связи с проводимыми в стране выборами президента РФ
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В Киргизии усилены меры безопасности в связи с проводимыми в стране выборами президента РФ 

ТАСС 2 часа назад
БИШКЕК, 18 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Киргизии усилили меры безопасности в связи с проводимым на территории республики голосованием на выборах президента России. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье пресс-секретарь киргизского МВД Бакыт Сейтов.
"Голосование на выборах президента России проводится в нашей стране на шести избирательных участках в шести городах", — сказал он. В связи с этим сотрудники органов внутренних дел предприняли дополнительные меры безопасности. «За каждым избирательным участком закреплены сотрудники милиции, которые координируют свою работу с местными органами власти и членами избирательных комиссий», — отметил представитель МВД.
По его словам, киргизской стороной предпринят «весь комплекс мер, необходимых для обеспечения безопасности и общественного порядка» во время голосования. «Предпринимаются все усилия для обеспечения проведения выборного процесса в нормальных условиях», — заверил Сейитов.
Как подчеркнул российский посол в Киргизии Андрей Крутько, голосование 18 марта проводится в шести городах республики — Бишкек, Ош (южный областной центр), Кара-Балта (Чуйская область), Кант (Чуйская область), Каракол (Иссык-Кульская область) и Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область). «Это на два участка больше, чем было открыто во время прошлых президентских и парламентских выборов в России», — уточнил он.
По его данным, в настоящее время в Киргизии зарегистрировано около 20 тыс. российских граждан. Как показывает практика, в голосовании принимают участие около половины из них.
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