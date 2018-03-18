Посол РФ в Казахстане: союзнические отношения двух стран продолжат развиваться

"Я сюда приехал с настроением, что буду работать активно, способствовать дальнейшему прогрессу в нашем сотрудничестве, в развитии союзнических отношений между нашими двумя странами", — рассказал Бородавкин в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС.

Посол отметил, что только в субботу прибыл в Казахстан, но уже ощутил атмосферу дружеских отношений между двумя государствами.

"Казахстанские партнеры проявили подлинное гостеприимство и дружеское отношение — вчера, в субботний день, мне была предоставлена возможность вручить копии верительных грамот. Это первый шаг для полной и окончательной аккредитации посла в любой стране. Всего спустя несколько часов после того, как я спустился с трапа самолета, я уже был в министерстве иностранных дел Казахстана, была организована моя встреча с главой МИД республики Кайратом Абдрахмановым , я вручил копии верительных грамот", — пояснил посол, отметив, что это «подтверждает те союзнические отношения, которые существуют между Россией и Казахстаном».

Повестка сотрудничества

По словам дипломата, перед прибытием он провел консультации в Москве администрации президента РФ , в министерствах и ведомствах по всем параметрам взаимодействия с Казахстаном. «У меня сложилось впечатление, что у нас огромная позитивная повестка для сотрудничества с Казахстаном. Это вопросы, связанные с внешней политикой двух стран, нашего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ, ШОС , СНГ. Это теснейшие экономические связи на двусторонней основе и в рамках интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС, а также огромный массив гуманитарных контактов в области культуры, образования, науки и искусства», — уточнил посол.

Он напомнил, что между РФ и Казахстаном развивается очень тесное военное и военно-техническое сотрудничество. «Отдельно выделю космос — это флагман нашего взаимодействия, та сфера высоких технологий, где мы находимся вместе с Казахстаном на переднем крае науки», — подчеркнул Бородавкин.

Посол пояснил, что все вопросы развития двусторонних отношений решаются в рамках существующих форматов сотрудничества. «В первую очередь, это регулярные, очень интенсивные, содержательные контакты между руководителями наших двух стран Владимиром Путиным Нурсултаном Назарбаевым . Это межправительственная комиссия и комиссия по Байконуру , контакты между министерствами и ведомствами, двусторонние рабочие группы. Чтобы решать вопросы, которые возникают в сотрудничестве по мере продвижения вперед, у нас существует развитая структура институтов, которые занимаются этим на регулярной системной основе», — резюмировал дипломат.