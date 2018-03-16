В Минске почтили память сотрудников МВД, погибших при исполнении

Внутренние войска МВД Беларуси в эти выходные отметят 100-летний юбилей. В преддверии этой даты в Минске прошла торжественная церемония у памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении. Руководство ведомства, ветераны и милиционеры возложили венки и цветы и почтили память сослуживцев минутой молчания.

«К столетию Внутренних войск Республики Беларуси мы обязаны отдать дань памяти погибшим при исполнении долга. Это праздник, прежде всего, ветеранов», — отметил заместитель министра Внутренних дел Республики Беларусь, командующий Внутренними войсками Юрий Караев.

Казахстана и Поздравить с юбилеем белорусских милиционерам милиционеров в Минск приехали коллеги из России Азербайджана . Делегации трех стран обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций.

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«Подготовка к выполнению задач идет постоянно в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС . Совместные учения, тренировка, подготовка личного состава у нас по ряду специальностей готовится, и на территории России. Мы практически все крупные масштабные мероприятия совместно обсуждаем и готовимся», — сказал статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Захаркин.

18 марта 1918 года в Витебске была создана конвойная команда из 23 добровольцев. Эта дата считается днем образования внутренних войск Беларуси.

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