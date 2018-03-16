Ещё
В Минске почтили память сотрудников МВД, погибших при исполнении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске почтили память сотрудников МВД, погибших при исполнении 

Мир24 14 часов назад
Внутренние войска МВД Беларуси в эти выходные отметят 100-летний юбилей. В преддверии этой даты в Минске прошла торжественная церемония у памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении. Руководство ведомства, ветераны и милиционеры возложили венки и цветы и почтили память сослуживцев минутой молчания.
«К столетию Внутренних войск Республики Беларуси мы обязаны отдать дань памяти погибшим при исполнении долга. Это праздник, прежде всего, ветеранов», — отметил заместитель министра Внутренних дел Республики Беларусь, командующий Внутренними войсками Юрий Караев.
Поздравить с юбилеем белорусских милиционерам милиционеров в Минск приехали коллеги из России, Казахстана и Азербайджана. Делегации трех стран обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций.
Кандидат наук, мальчик молодой
Как служат в научных ротах
«Подготовка к выполнению задач идет постоянно в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Совместные учения, тренировка, подготовка личного состава у нас по ряду специальностей готовится, и на территории России. Мы практически все крупные масштабные мероприятия совместно обсуждаем и готовимся», — сказал статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Захаркин.
18 марта 1918 года в Витебске была создана конвойная команда из 23 добровольцев. Эта дата считается днем образования внутренних войск Беларуси.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Казахстан и Узбекистан хотят ввести мультивизы для туристов Назарбаев: Объединение потенциала стран Центральной Азии выгодно всем На страже порядка: Лукашенко поздравил Внутренние войска со 100-летием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии240
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»50
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником400
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение