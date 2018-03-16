На страже порядка: Лукашенко поздравил Внутренние войска со 100-летием

Президент Беларуси поздравил с праздником Внутренние войска МВД . Подразделение отмечает 100-летний юбилей. В одной из частей с президентом страны Александром Лукашенко побывала и корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Приемы рукопашного боя на плацу бойцы выполняют безукоризненно. Часто ли эти навыки приходится применять в жизни, поинтересовался Александр Лукашенко.

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«При патрулировании бывают случаи, когда им приходится работать?» — спросил глава государства.

«Бывают всякие случаи. Бывают нарушители, которые сразу соглашаются проехать, а бывают, которые оказывают неповиновение», — ответил сотрудник Внутренних войск МВД.

Внутренние войска охраняют стратегические объекты, конвоируют преступников и приходят на помощь, если в метро или на остановке обнаружится подозрительный предмет. На вооружении у бойцов бронированные автомобили, в том числе белорусского производства, и роботы.

«Задача роботов будет захватить предмет, вывезти его в безопасное место, где саперы в защитном костюме смогут его обезвредить», — рассказал главный специалист отдела боевого обеспечения Игорь Гаврук.

Служба во Внутренних войсках — дело нелегкое. Поэтому и бытовые условия должны быть на уровне, уверен Александр Лукашенко. Он оценил казармы, где отдыхают солдаты, и заглянул в столовую.

В меню рассольник со сметаной, гречневая каша и компот. Сытно и вкусно, констатировал глава государства.

Президент поздравил бойцов с юбилеем и поблагодарил за их труд. Ведь именно Внутренние войска поддерживают на улицах белорусских городов мир и порядок.

Юбилей Внутренние войска МВД Беларуси отметят с размахом. В минском Дворце Республики для них пройдет праздничный концерт. А в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском в честь праздника организуют масштабную военно-историческую реконструкцию.

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