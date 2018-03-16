В Молдавии выбрали нового главу КС

Новым председателем Конституционного суда (КС) Молдавии избран бывший председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунь, сообщили в пятницу в пресс-службе КС.
"На пленарном заседании Конституционного суда Михай Поалелунжь избран председателем на срок в три года. По закону, выборы председателя КС проводятся тайным голосованием", — сообщается на сайте суда.
Поалелунжь принес присягу в качестве судьи КС перед парламентом Молдавии.
Поалелунь с 2008 по 2012 год был судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С 2012 года он возглавлял Высшую судебную палату Молдавии.
Прежний председатель КС Тудор Панцыру ушел в отставку по собственному желанию 31 января.