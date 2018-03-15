Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев открыли Год Узбекистана в Казахстане

Торжественная церемония состоялась в театре оперы и балета «Астана Опера», передает «МИР 24».

Таджикистана. Открытие года Узбекистана Казахстане отметили праздничным концертом. Его зрителями стали также и президенты Кыргызстана

Открывая встречу, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил культурную близость двух народов.

«Сегодня Астана и Ташкент последовательно демонстрируют общие взгляды на ключевые международные, региональные вопросы. Успешно развиваем торгово-экономическое сотрудничество. Все это результат политической воли, взаимной симпатии между народами», — сказал Назарбаев. В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил общность культур двух стран.

«Прежде всего, хотел бы сказать, что сегодня на благодатной и щедрой казахстанской земле мы чувствуем себя как в родном доме. Как члены одной дружной семьи с общими чаяниями и устремлениями», — сказал глава Узбекистана.

Добавим, Нурсултан Назарбаев наградил Шавката Мирзиеева орденом «Достык» 1 степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

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