Ещё
Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев открыли Год Узбекистана в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев открыли Год Узбекистана в Казахстане 

Мир24 15 часов назад
Торжественная церемония состоялась в театре оперы и балета «Астана Опера», передает «МИР 24».
Открытие года Узбекистана в Казахстане отметили праздничным концертом. Его зрителями стали также и президенты Кыргызстана и Таджикистана.
Открывая встречу, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил культурную близость двух народов.
«Сегодня Астана и Ташкент последовательно демонстрируют общие взгляды на ключевые международные, региональные вопросы. Успешно развиваем торгово-экономическое сотрудничество. Все это результат политической воли, взаимной симпатии между народами», — сказал Назарбаев. В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил общность культур двух стран.
«Прежде всего, хотел бы сказать, что сегодня на благодатной и щедрой казахстанской земле мы чувствуем себя как в родном доме. Как члены одной дружной семьи с общими чаяниями и устремлениями», — сказал глава Узбекистана.
Добавим, Нурсултан Назарбаев наградил Шавката Мирзиеева орденом «Достык» 1 степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Крепнущее сотрудничество: итоги встречи лидеров Центральной Азии в Астане Россияне досрочно голосуют на выборах в шести городах Беларуси Главы стран Центральной Азии будут встречаться ежегодно перед Наурызом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям142
В ООН сорвали выступление России106
Атомные подлодки РФ дошли до США92
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле280
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение