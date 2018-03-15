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В США Украину назвали «декларативно прозападной»
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В США Украину назвали «декларативно прозападной» 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
Несмотря на лозунг "Украина — это Европа", ставший частью национальной идеологии, и декларируемое стремление стать полноправными членами западного мира, в Вашингтоне эту страну считают «декларативно прозападной», то есть — маскирующейся под полноценное государство. Об этом говорится в докладе американского центра StrategEast под названием «Индекс вестернизации 2018», который представлен в Брюсселе на форуме, организованном немецким Фондом Маршалла.
"Индекс вестернизации" рассчитывался по пяти параметрам: политическому, экономическому, законодательному, культурному, и наконец — стилю жизни. Исследование охватывает 14 стран бывшего СССР, кроме России. Наиболее «прозападной» признана Эстония с 93 баллами из 100 возможных, а самым далеким от западных стандартов оказался Туркменистан — 17,5 баллов. Украина в общем зачете заняла шестое место с 54 баллами, пропустив вперед Молдавию и Грузию.
Впрочем, в докладе интересны не голые цифры, а выводы составителей рейтинга. Так, они поделили все постсоветские страны на четыре группы: «подлинно прозападные», «декларативно прозападные», «прагматики» и «неприступные крепости». К первому типу стран составители отнесли страны Балтии.
"Прагматиками" названы Армения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан — это страны, которые ищут серединную линию в отношениях с Россией и Западом, и преследуют собственную политическую и экономическую выгоду. «Неприступные крепости» — это Туркменистан и Таджикистан, исповедующие изоляционизм и не поддающиеся внешнему влиянию.
Наконец, в группу «декларативно прозападных» записаны Грузия, Молдавия и Украина. Это страны, заявляющие о своей приверженности западным ценностям, но по-прежнему бесконечно далекие от реального соответствия им. И по отношению к официальному Киеву, на весь мир заявляющему об одностороннем вступлении в НАТО, ЕС и «золотой миллиард», эту констатацию вашингтонских исследователей можно сравнить с холодным душем.
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