В США Украину назвали «декларативно прозападной»

Несмотря на лозунг " Украина — это Европа", ставший частью национальной идеологии, и декларируемое стремление стать полноправными членами западного мира, в Вашингтоне эту страну считают «декларативно прозападной», то есть — маскирующейся под полноценное государство. Об этом говорится в докладе американского центра StrategEast под названием «Индекс вестернизации 2018», который представлен в Брюсселе на форуме, организованном немецким Фондом Маршалла.

Грузию. "Индекс вестернизации" рассчитывался по пяти параметрам: политическому, экономическому, законодательному, культурному, и наконец — стилю жизни. Исследование охватывает 14 стран бывшего СССР, кроме России . Наиболее «прозападной» признана Эстония с 93 баллами из 100 возможных, а самым далеким от западных стандартов оказался Туркменистан — 17,5 баллов. Украина в общем зачете заняла шестое место с 54 баллами, пропустив вперед Молдавию

Впрочем, в докладе интересны не голые цифры, а выводы составителей рейтинга. Так, они поделили все постсоветские страны на четыре группы: «подлинно прозападные», «декларативно прозападные», «прагматики» и «неприступные крепости». К первому типу стран составители отнесли страны Балтии.

Киргизия, Казахстан, Узбекистан и "Прагматиками" названы Армения Азербайджан — это страны, которые ищут серединную линию в отношениях с Россией и Западом, и преследуют собственную политическую и экономическую выгоду. «Неприступные крепости» — это Туркменистан и Таджикистан , исповедующие изоляционизм и не поддающиеся внешнему влиянию.