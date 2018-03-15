Назарбаев: страны Центральной Азии продолжат тесное сотрудничество с Россией и Китаем

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , выступая на открывшейся в четверг рабочей встрече глав государств Центральной Азии в Астане , сообщает агентство Казинформ.

«Мы хотим и продолжим активно сотрудничать с этими нашими большими соседями и большими рынками. Желаем успешного проведения выборов в России », — сказал Назарбаев.

Выстраивая конструктивный диалог и укрепляя сотрудничество с РФ и КНР , отметил Назарбаев, странам региона в быстро меняющемся мире надо быть вместе, сообща решать вопросы, находить на них ответы, вести скоординированные действия.

«Мы договорились, что внутрирегиональные проблемы, которые есть, никто за нас не решит. Сейчас в Афганистане происходят события, которые нас очень беспокоят. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать всё о террористах, наркотрафике и так далее. То есть терроризм, религиозный экстремизм, незаконную торговлю оружием, организованную преступность — всё можно пресечь», — подчеркнул Назарбаев.

Он сообщил, что в конце марта в Узбекистане планируется проведение конференции высокого уровня по проблемам терроризма.

«Этими вопросами мы занимаемся в рамках ОДКБ, важный момент в этой работе — тесные взаимосвязи с РФ», — сказал Назарбаев.

Он напомнил, что после поражения в Сирии ИГ («Исламское государство», запрещённая в РФ террористическая группировка) создаёт «спящие» организации, «а там в войне участвовали граждане всех наших стран, они теперь возвращаются, и нам надо быть в этом деле очень бдительными».

Как отметил Назарбаев, «контакты между главами государств региона активизировались, за один год, начиная с марта прошлого года, все президенты региона провели встречи друг с другом».