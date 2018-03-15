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Главы стран Центральной Азии будут встречаться ежегодно перед Наурызом
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Главы стран Центральной Азии будут встречаться ежегодно перед Наурызом 

Мир24 21 час назад
Фото: Мир24
Встречи глав государств Центральной Азии станут ежегодными. Следующий саммит центроазиатской пятерки состоится в 2019 году в Ташкенте.
Лидеры также выбрали символическую дату проведения встреч. Они будут проводиться перед Наурызом — праздником нового года по астрономическому солнечному календарю, который отмечают во многих азиатских странах.
«Следующая встреча будет в следующем году в Ташкенте. Именно накануне Наурыза мы договорились поочередно встречаться в каждой столице. Наурыз — наш праздник и это символично, что мы будем поздравлять друг друга», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите в Астане.
В Казахстане Наурыз официально празднуется три дня — 21-23 марта.
Помимо этого, страны договорились проводить регулярные пятисторонние встречи Совбезов.
«Мы предложили учредить механизм пятисторонних регулярных консультаций между аппаратами Советов безопасности стран региона, чтобы вырабатывать согласованные позиции между нашими странами», — заявил Назарбаев.
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Консультационная встреча глав государств Центральной Азии прошла 15 марта 2018 года в столице Казахстана.
В мероприятии приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Туркменистан представляла председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.
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