Главы стран Центральной Азии будут встречаться ежегодно перед Наурызом

Встречи глав государств Центральной Азии станут ежегодными. Следующий саммит центроазиатской пятерки состоится в 2019 году в Ташкенте.

Лидеры также выбрали символическую дату проведения встреч. Они будут проводиться перед Наурызом — праздником нового года по астрономическому солнечному календарю, который отмечают во многих азиатских странах.

«Следующая встреча будет в следующем году в Ташкенте. Именно накануне Наурыза мы договорились поочередно встречаться в каждой столице. Наурыз — наш праздник и это символично, что мы будем поздравлять друг друга», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите в Астане

В Казахстане Наурыз официально празднуется три дня — 21-23 марта.

Помимо этого, страны договорились проводить регулярные пятисторонние встречи Совбезов.

«Мы предложили учредить механизм пятисторонних регулярных консультаций между аппаратами Советов безопасности стран региона, чтобы вырабатывать согласованные позиции между нашими странами», — заявил Назарбаев.

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Консультационная встреча глав государств Центральной Азии прошла 15 марта 2018 года в столице Казахстана.

В мероприятии приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана Таджикистана и Узбекистана. Туркменистан представляла председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.

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