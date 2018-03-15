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Назарбаев отметил роль Мирзиеева в укреплении отношений между странами
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Назарбаев отметил роль Мирзиеева в укреплении отношений между странами 

Мир24 22 часа назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг, 15 марта, провел рабочую консультативную встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Назарбаев особо отметил роль Мирзиеева в укреплении двусторонних отношений, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
«С Вашим приходом мы уже несколько раз встречались, и все, о чем мы с Вами говорили, осуществляется и работает. За этот год Вы провели большую работу, наладили взаимоотношения с соседями, решили нерешаемые десятки лет вопросы. Я благодарен Вам за ту колоссальную работу, которую Вы проводите у себя в Узбекистане, и эта работа оказывает сильное влияние на все страны нашего региона», — приводит пресс-служба слова Назарбаева.
Глава Казахстана подчеркнул важный характер консультативной встречи, идею проведения которой предложил президент Узбекистана. Назарбаев отметил, что в 2018 году предстоит также много таких встреч.
В свою очередь президент Узбекистана выразил признательность за возможность посетить Казахстан и поблагодарил Назарбаева за организованную в короткие сроки рабочую консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Мирзиеев также подчеркнул, что за последнее время товарооборот между двумя странами достиг $2 млрд
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