Назарбаев отметил роль Мирзиеева в укреплении отношений между странами

«С Вашим приходом мы уже несколько раз встречались, и все, о чем мы с Вами говорили, осуществляется и работает. За этот год Вы провели большую работу, наладили взаимоотношения с соседями, решили нерешаемые десятки лет вопросы. Я благодарен Вам за ту колоссальную работу, которую Вы проводите у себя в Узбекистане, и эта работа оказывает сильное влияние на все страны нашего региона», — приводит пресс-служба слова Назарбаева.

Глава Казахстана подчеркнул важный характер консультативной встречи, идею проведения которой предложил президент Узбекистана. Назарбаев отметил, что в 2018 году предстоит также много таких встреч.

В свою очередь президент Узбекистана выразил признательность за возможность посетить Казахстан и поблагодарил Назарбаева за организованную в короткие сроки рабочую консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Мирзиеев также подчеркнул, что за последнее время товарооборот между двумя странами достиг $2 млрд

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