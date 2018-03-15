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Григорий Рапота и полпред в ЦФО обсудили перспективы сотрудничества
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Григорий Рапота и полпред в ЦФО обсудили перспективы сотрудничества 

Российская Газета 23 часа назад
14 марта состоялась встреча полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства.
В ходе встречи обсуждались перспективные направления сотрудничества между Республикой Беларусь и регионами Центрального федерального округа в сфере торгово-экономических отношений, социальных и культурных связей.
Сегодня с Беларусью активно сотрудничают не только приграничные территории, но и другие регионы округа.
В Орловской области в 2018 году планируется увеличить товарооборот с Беларусью минимум в два раза, а также расширить сотрудничество в области социально-культурного обмена.
Атомщики из наукограда Обнинска Калужской области принимают активное участие в строительстве первой белорусской АЭС в Островце. Продолжается сотрудничество Калужской области и Республики Беларусь в сфере жилищного строительства, формирования социальной и инженерной инфраструктуры новых микрорайонов.
Правительство Ярославской области также расширяет сферы сотрудничества с белорусcкой стороной. В планах промышленников и предпринимателей Ярославской области — посещение Беларуси в апреле 2018 года.
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