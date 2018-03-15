«Казахстанского Улюкаева» осудили на 10 лет

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева признали виновным в получении взяток, хищении и приговорили к 10 годам лишения свободы, передает «Синьхуа»

Как установили следствие и суд, Бишимбаев в 2015 году получил взятку в 2 миллиона долларов от предпринимателя за заключение контракта на строительство стекольного завода в Кызылординской области.

По второму эпизоду обвинения Бишимбаев в 2015-16 годах получил взяток на 350 млн тенге от бизнесменов через посредников и пособников за заключение контрактов на строительство жилья по государственной программе. На эти деньги он построил загородный дом в Акмолинской области.

Отец — Валихан Козыкеевич — ректор Кзыл-ординского института агропромышленного производства (1990-1996), Таразского государственного университета имени М. Х. Дулати (1996-2001) и Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова (с 2001).

Куандык в шесть лет пошел в школу, а в 1996 году получил аттестат зрелости. В 19 лет уже имел на руках диплом экономиста.

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления в г. Алматы.

В 2001-м — Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати.

В 2001 году — Университет им. Дж. Вашингтона в г. Вашингтон.

С 2001 по 2007 год работал в коммерческих и государственных структурах.

С января 2007 по февраль 2008 года — Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 14 февраля по июль 2008 года — заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С мая 2009 года — вновь заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С мая 2009 года — 13 марта 2010 — помощник Президента Республики Казахстан.

С 16 марта 2010—2011 — заместитель Министра торговли и экономического развития РК.

С мая 2011 года по май 2013 года заместитель председателя правления фонда «Самрук-Казына»

С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года — Председатель правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

С 6 мая по 28 декабря 2016 года — Министр национальной экономики Республики Казахстан.

10 января 2017 года, Национальным бюро по противодействию коррупции, Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

12 января 2017 года ранее задержанный Бишимбаев был арестован по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.