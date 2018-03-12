Посол России в Белоруссии призвал к совместным консультациям по «молочному вопросу»

Белоруссии Посол России Александр Суриков в интервью телеканалу ОНТ призвал к совместным консультациям по вопросу поставок молока и молочных продуктов.

"Надзорные службы, и белорусские, и российские, их главная задача — недопущение причинения ущерба здоровью граждан…Бывают перегибы, честно скажу. Но нам важно, чтобы эти искорки…вовремя были погашены совместными консультациями", — сказал Суриков.

Он также признался, что предпочитает белорусский сыр российскому.