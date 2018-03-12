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Посол России в Белоруссии призвал к совместным консультациям по «молочному вопросу»
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Посол России в Белоруссии призвал к совместным консультациям по «молочному вопросу» 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Посол России в Белоруссии Александр Суриков в интервью телеканалу ОНТ призвал к совместным консультациям по вопросу поставок молока и молочных продуктов.
"Надзорные службы, и белорусские, и российские, их главная задача — недопущение причинения ущерба здоровью граждан…Бывают перегибы, честно скажу. Но нам важно, чтобы эти искорки…вовремя были погашены совместными консультациями", — сказал Суриков.
Он также признался, что предпочитает белорусский сыр российскому.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить России на ограничения поставок молока.
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