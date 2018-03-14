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В Петербурге открылось генконсульство Узбекистана
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В Петербурге открылось генконсульство Узбекистана 

Мир24 14 марта 2018
В Санкт-Петербурге открылось Генеральное консульство республики Узбекистан. Оно стало 35-м иностранным представительством в северной столице.
Сюда, в особняк в центре города, из Узбекистана уже прибыли дипломаты. В планах решать проблемы сограждан, оказывать им правовую и гражданскую помощь. Так, теперь узбекские пары Санкт-Петербурга смогут зарегистрировать брак, не покидая город. Ранее для решения всех вопросов приходилось ездить в Москву.
«Наш консульский округ охватывает весь Северо-Западный федеральный округ, очень большой округ, и поэтому не только по вопросам консульской защиты будем стараться ездить, но и по вопросам расширения нашего экспорта, чтобы на стол простого населения попадали очень свежие, вкусные узбекские продукты», — отметил генеральный консул республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Мехриддин Хайреддинов. В Санкт-Петербурге проживает более 20 тысяч выходцев их Узбекистана. В вузах города обучается две с половиной тысяч узбекских студентов.
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