В Петербурге открылось генконсульство Узбекистана

Сюда, в особняк в центре города, из Узбекистана уже прибыли дипломаты. В планах решать проблемы сограждан, оказывать им правовую и гражданскую помощь. Так, теперь узбекские пары Санкт-Петербурга смогут зарегистрировать брак, не покидая город. Ранее для решения всех вопросов приходилось ездить в Москву

«Наш консульский округ охватывает весь Северо-Западный федеральный округ, очень большой округ, и поэтому не только по вопросам консульской защиты будем стараться ездить, но и по вопросам расширения нашего экспорта, чтобы на стол простого населения попадали очень свежие, вкусные узбекские продукты», — отметил генеральный консул республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Мехриддин Хайреддинов. В Санкт-Петербурге проживает более 20 тысяч выходцев их Узбекистана. В вузах города обучается две с половиной тысяч узбекских студентов.

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