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Лидеры Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
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Лидеры Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане 

Мир24 14 марта 2018
Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи в широком формате обсудили совместные действия по содействию восстановления мира и стабильности в Афганистане, сообщает «Интерфакс».
«Отдельное внимание уделили вопросам региональной безопасности, особенно событиями в Афганистане, которые касается всех нас. В целом мы еще раз подтвердили, что общее видение, близость позиций Казахстана и Таджикистана на международной арене по всем важным вопросам», — сказал Назарбаев, выступая с совместным с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявлением после переговоров в среду, 14 марта, в Астане.
В свою очередь Рахмон отметил, что стороны считают необходимым принимать совместные усилия для стабильности в Афганистане.
«Мы обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общей позиции. Мы высказались за дальнейшие совместные действия по содействию восстановления мира и стабильности в Афганистане», — сказал президент Таджикистана.
Он добавил, что стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении и укреплении взаимодействия в различных форматах по вопросам борьбы с глобальными угрозами и вызовами.
«Была отмечена необходимость укрепления сотрудничества наших компетентных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности», — заключил Рахмон.
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