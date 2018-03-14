Щит от НАТО: Москва и Минск пришли к «общему знаменателю» в военном ответе Западу

"Наращивание сил НАТО у российских границ — вопрос не сегодняшний, он ставился еще в 1997 году, когда подписывался основополагающий акт об отношениях Москвы с западным альянсом. НАТО тогда обязалось не сосредотачивать значительные силы у границ РФ, и довольно быстро эти договоренности нарушило. Тогда военный блок начал принимать в свои ряды всех, до кого мог дотянуться, вплоть до несогласных — именно так членом альянса стала Черногория , где элиты страны просто купили. Тогда же к рубежам РФ стали стягивать серьезный военный контингент.

У России есть план развития ее Вооруженных сил и госпрограмма вооружений — в рамках этих документах формируется защита от возможной агрессии. Большое значение в системе безопасности страны при этом отводится союзу с Белоруссией — в этой стране развернуты российские системы, работающие на обеспечение безопасности российского флота, а также единой системы противовоздушной обороны. Армия РБ при этом хоть немногочисленная, но отлично подготовлена — в НАТО это прекрасно знают", — отмечает аналитик.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась обсудили угрозы наращивания военного присутствия и контингента Североатлантическим альянсом. Консультации прошли согласно плану сотрудничества между ведомствами, обсуждались вопросы обеспечения безопасности двух стран. Также стороны подтвердили готовность к максимальной координации по ключевым вопросам контртеррористической тематики на основных международных площадках.

"Россия и Белоруссия — союзные государства, любые угрозы для одного из них автоматически становятся угрозой для второго. Если НАТО представляет опасность для России, то РБ находится на передовом рубеже, и наоборот — вторжение НАТО в Белоруссию вызывает целый ряд военных и политических угроз для РФ. Потому военное сотрудничество двух государств ведется на высочайшем уровне в рамках ОДКБ.

При этом неоднократно поднимался вопрос создания полноценной военно-воздушной базы РФ в белорусских Барановичах. С одной стороны, Минск при политическом обсуждении этого вопроса настаивает на дополнительных «бонусах». России де было бы неплохо иметь такую базу, но критической необходимости в ней нет. Со стороны РБ это было бы жестом подтверждения союзнических намерений. Но всякий раз диалог на эту тему упирается в попытки Минска торговаться", — подчеркивает военный эксперт.

НАТО не нравится союз Минска и Москвы

НА российско-белорусские совместные стратегические учения «Запад-2017», прошедшие в сентябре минувшего года, Североатлантический альянс отреагировал бурно. Москву и Минск обвинили в планировании нападения на Прибалтику и страны Восточной Европы. Минобороны РФ констатировало: США воспользовались «истерией» вокруг маневров, чтобы развернуть в Польше целую дивизию — в дополнение к технике третьей бронетанковой бригады туда стянули вторую американскую бригаду.

А в начале марта в сенате США под предлогом «российской угрозы» возродили Наблюдательную группу НАТО. 9 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что американский контингент в Европе может лишиться военного превосходства над Россией. В целом же министр обороны России Сергей Шойгу констатировал: военный контингент НАТО у западных границ РФ за последние пять лет увеличился втрое.

"Одна из главных задач США и руководства НАТО — разрушение военного союза России и Белоруссии. В том числе через применение в РБ так называемого «украинского сценария», итогом которого должен стать государственный переворот с назначением новых, лояльных США властей. Попытки к этому предпринимались, но Минск их успешно предотвращал.

Сейчас можно констатировать: украинский сценарии не сработали. Американцы вложили огромные деньги в Майдан, а теперь не знают, что делать. Сегодня в американском политическом истеблишменте украинская тематика стала токсичной — никто не хочет ею заниматься, де-факто в этой сфере мелькает лишь один спецпредставитель Штатов в Киеве Курт Волкер