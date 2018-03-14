Ещё
Беларусь и Россия разрабатывают ноутбук с защитой от кибершпионажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь и Россия разрабатывают ноутбук с защитой от кибершпионажа 

РИА Новости 14 марта 2018
МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Персональный компьютер, оснащенный защитой от кибершпионажа, разрабатывают белорусские и российские специалисты, сообщает Sputnik Беларусь, со ссылкой на Госкомвоенпром республики.
Разработку ПК совместно ведут минский Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и компания «Позитрон» из Санкт-Петербурга. В военно-промышленном комитете Белоруссии отметили, что ноутбук разрабатывается на четырехъядерном процессоре российского производства — «Эльбрус-4С».
Корпус 17-дюймового ноутбука произведен из алюминиевого сплава. По информации Госкомвоенпрома, в компьютере будет обеспечена защита от несанкционированного доступа к информации и ее утечки. Безопасность будет обеспечена за счет побочных электромагнитных излучений.
Также ПК сможет работать при перепадах температуры от —40 до +50 градусов Цельсия.
Изделие уже проходит испытания. Серийный выпуск защищенного ноутбука планируется начать в этом году.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь>>
РИА Новости: последние новости
Лидеры стран Центральной Азии проведут переговоры От Солдата до Генерала: какие "военные" имена дают детям в Киргизии В ДНР заявили, что контактная группа в Минске в марте соберется один раз
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям150
В ООН сорвали выступление России119
Атомные подлодки РФ дошли до США101
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле283
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1260
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение