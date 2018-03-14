Беларусь и Россия разрабатывают ноутбук с защитой от кибершпионажа

Разработку ПК совместно ведут минский Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и компания «Позитрон» из Санкт-Петербурга . В военно-промышленном комитете Белоруссии отметили, что ноутбук разрабатывается на четырехъядерном процессоре российского производства — «Эльбрус-4С».

Корпус 17-дюймового ноутбука произведен из алюминиевого сплава. По информации Госкомвоенпрома, в компьютере будет обеспечена защита от несанкционированного доступа к информации и ее утечки. Безопасность будет обеспечена за счет побочных электромагнитных излучений.

Также ПК сможет работать при перепадах температуры от —40 до +50 градусов Цельсия.

Изделие уже проходит испытания. Серийный выпуск защищенного ноутбука планируется начать в этом году.

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