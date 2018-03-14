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Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими производителями молока
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Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими производителями молока 

Rambler News Service 14 марта 2018
Россельхознадзор сообщил об усилении лабораторного контроля за продукцией трех белорусских производителей молока, сообщает ведомство.
«Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями Республики Беларусь: ОАО «Здравушка-милк» — выявление тетрациклина в молоке сухом обезжиренном; ПУП «Мстиславльмолоко» — два случая выявления тетрациклина в молоке сухом обезжиренном; ОАО «Щучинский маслосырзавод» — выявление натамицина в сыре», — говорится в сообщении.
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