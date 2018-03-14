Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими производителями молока 

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«Автотор» поставил в Белоруссию первую партию автомобилей Hyundai Santa Fe Premium и Elantra

Россельхознадзор может разрешить ввоз белорусского молока в случае позитивных лабораторных тестов

Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на поставки животноводческой продукции