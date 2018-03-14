Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими производителями молока 

Россельхознадзор сообщил об усилении лабораторного контроля за продукцией трех белорусских производителей молока, сообщает ведомство.
«Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями Республики Беларусь: ОАО «Здравушка-милк» — выявление тетрациклина в молоке сухом обезжиренном; ПУП «Мстиславльмолоко» — два случая выявления тетрациклина в молоке сухом обезжиренном; ОАО «Щучинский маслосырзавод» — выявление натамицина в сыре», — говорится в сообщении.