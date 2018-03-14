Казахстан и Узбекистан хотят ввести мультивизы для туристов

Казахстан и Узбекистан могут ввести туристические мультивизы, сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, передает «Интерфакс»

По его словам, стороны планируют подписать соответствующее соглашение. Мультивизы позволят иностранным туристам посещать сразу две страны, пояснил Мухамедиулы.

«Сейчас мы договариваемся, чтобы те визы для туристов, которые действительны на территории Узбекистана, были действительны в Казахстане, а те, кто приехал в Казахстан, могли с казахстанской визой посетить Узбекистан», — сказал он в кулуарах заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству стран.

«Мы будем подписывать соглашение и в рамках него будем вносить постановление правительства. Мы обязаны ускорить», — добавил казахстанский министр.

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