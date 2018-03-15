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В Баку пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии
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В Баку пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Четырехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу, Джавада Зарифа и Михаила Джанелидзе пройдет в четверг в Баку, стороны обсудят вопросы региональной безопасности.
"На встрече будут обсуждены вопросы сотрудничества на четырехсторонней основе по вопросам установления мира, укрепления стабильности и безопасности в регионе, а также сотрудничества в различных сферах, в том числе экономики, транспорта, энергетики, туризма и культуры", — сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Ранее в сентябре 2017 года раз была проведена трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а 20 декабря — трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции.
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