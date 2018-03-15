В Баку пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии

"На встрече будут обсуждены вопросы сотрудничества на четырехсторонней основе по вопросам установления мира, укрепления стабильности и безопасности в регионе, а также сотрудничества в различных сферах, в том числе экономики, транспорта, энергетики, туризма и культуры", — сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев

Ранее в сентябре 2017 года раз была проведена трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а 20 декабря — трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции.