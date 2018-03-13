Суд в Астане признал экстремистской партию «Демократический выбор Казахстана» 

Астана, 13 марта /Синьхуа/ — Суд в Астане сегодня признал «Демократический выбор Казахстана» /"ДВК"/ экстремистской партией и запретил ее деятельность в стране. Об этом сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова.
"13 марта 2018 года решением Есильского районного суда деятельность «ДВК» признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана, в том числе через распространение информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов", — сказала О. Лоскутова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Казахстана.
Руководителем этой партии является приговоренный в Казахстане заочно к 20 годам лишения свободы беглый олигарх, банкир и в прошлом чиновник Мухтар Аблязов. Он признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении и выводе из страны 7,5 млрд долларов США. —0—