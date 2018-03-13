Беларусь на форуме в Брюсселе выступила за усиление практической отдачи от «Восточного партнерства»

Минск , 13 марта / Синьхуа / — Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко во время участия в Брюсселе в ежегодной встрече старших должностных лиц инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» сделал акцент на необходимости усиления практической отдачи от данной площадки. Об этом сообщил сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

О. Кравченко изложил подходы Беларуси по повышению эффективности институциональной структуры «Восточного партнерства». В частности, белорусский представитель подчеркнул необходимость усиления практической отдачи от инициативы, ее ориентации на конкретные и осязаемые проекты в таких сферах, как транспорт, энергоэффективность, развитие информационных технологий.

Он призвал к дальнейшему использованию «Восточного партнерства» в качестве площадки для равноправного диалога между ЕС и странами-партнерами для укрепления взаимного доверия и безопасности в регионе. —0—