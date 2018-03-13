Беларусь и Зимбабве намерены создать новые совместные предприятия

Не так давно по поручению главы государства он посетил Зимбабве . Встретился с президентом страны, министрами экономически значимых отраслей и ведомств.

Во время переговоров подписаны контракты на 58 миллионов долларов. Африканскую страну заинтересовали белорусские удобрения, сельскохозяйственная и горнодобывающая техника. Зимбабве намерена открыть совместные предприятия по переработке мяса и молока, создавать c Минском проекты в сфере жилищного и дорожного строительства. Кроме того, белорусских специалистов приглашают работать в геологоразведку, на предприятия по добыче нефти и газа.

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