Беларусь и Зимбабве намерены создать новые совместные предприятия 

Минск и Хараре стали серьезными партнерами. Об этом во вторник Александру Лукашенко доложил управляющий делами президента Виктор Шейман, передает телеканал «МИР 24».
Не так давно по поручению главы государства он посетил Зимбабве. Встретился с президентом страны, министрами экономически значимых отраслей и ведомств.
Во время переговоров подписаны контракты на 58 миллионов долларов. Африканскую страну заинтересовали белорусские удобрения, сельскохозяйственная и горнодобывающая техника. Зимбабве намерена открыть совместные предприятия по переработке мяса и молока, создавать c Минском проекты в сфере жилищного и дорожного строительства. Кроме того, белорусских специалистов приглашают работать в геологоразведку, на предприятия по добыче нефти и газа.
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