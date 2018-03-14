Ещё
Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Таковы данные опроса, который был проведен Институтом маркетинга и опросов (IMAS) с 16 февраля по 6 марта среди 1099 человек. Заказчиком исследования выступила правящая Демпартия.
Если бы в республике прошел референдум о вступлении в Североатлантический альянс, то 61% оказался бы против такого решения, «за» — 17%. Еще 4% отказались бы от участия в плебисците, а 18% так или иначе воздержались.
Похожий расклад — и в возможном голосовании по объединению с Румынией. По этому вопросу 62% высказались против, 25% — за, 3% не захотели бы участвовать в референдуме, а 10% не дали никакого конкретного ответа.
Хотя, согласно своей конституции, Молдавия является нейтральной страной, правящая коалиция ставит вопросы о возможном вступлении в НАТО и объединении с Румынией, напоминает ТАСС.
Российская Газета: последние новости
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России127
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям153
Атомные подлодки РФ дошли до США105
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле284
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео279
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение