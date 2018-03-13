Военные делегации государств-членов ШОС обсуждают на Южном Урале совместное учение «Мирная миссия» 

В ходе диалога стороны согласуют количество и состав участников, план практических действий и замысел учения, которое пройдет в августе на полигоне ЦВО в Челябинской области.
Военные делегации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли в Чебаркуль (Челябинская обл.) на второй раунд переговоров по вопросам подготовки и проведения совместного антитеррористического учения «Мирная миссия».
В ходе диалога стороны согласуют количество и состав участников, план практических действий и замысел учения, которое пройдет в августе на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Мероприятие планируется провести с учетом боевого опыта в Сирийской Арабской Республике.
ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года на саммите в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.