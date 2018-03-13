В Белоруссии стартовал образовательный проект SputnikPro

Проект SputnikPro предполагает проведение серии мастер-классов для представителей СМИ, пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и студентов. Участникам рассказали о глобальных трендах в новых медиа и познакомили их с синтетическими форматами подачи информации в СМИ. Помимо этого руководитель учебных программ МИА «Россия сегодня» Олег Щедров рассказал, как писать для интернета, чтобы сделать историю захватывающей и легкой для чтения.

Белоруссии Государственный секретарь Союзного государства России Григорий Рапота высоко оценил проект SputnikPro. «В рамках одного медиафорума сложно ответить на все вопросы, тем более что развитие медиатехнологий сегодня идет такими темпами, что вам придется этим постоянно заниматься», — заявил он.

Присутствовавший на открытии проекта замминистра информации Белоруссии Павел Легкий также подчеркнул важность такого обмена опытом в современной журналистике.