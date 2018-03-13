Астану полностью газифицируют к концу 2019 года

Газ будет у всех: к концу 2019 года топливо дадут в каждый дом Астаны . Для этого в столицу с юга Казахстана протянут магистральный газопровод. Сроки озвучили на заседании правительства, сообщает «МИР 24».

«К концу 19-го года должно быть завершено строительство магистрального газопровода. Это такой индикативный срок. И аналогично в Астане должны быть готовы и построены ГРЭС и сети среднего и низкого давления для того, чтобы подать этот газ на объекты топливно-энергетического комплекса и плюс населению. И акимат будет сейчас над этим работать», — заявил министр энергетики республики Казахстан Канат Бозумбаев.

Газифицируют и все населенные пункты, вблизи которых проложат трубу. Это села и города Карагандинской и Акмолинской областей. Напомним, обеспечить их топливом в течение полутора лет распорядился президент Нурсултан Назарбаев

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM