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Астану полностью газифицируют к концу 2019 года
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Астану полностью газифицируют к концу 2019 года 

Мир24 13 марта 2018
Газ будет у всех: к концу 2019 года топливо дадут в каждый дом Астаны. Для этого в столицу с юга Казахстана протянут магистральный газопровод. Сроки озвучили на заседании правительства, сообщает «МИР 24».
«К концу 19-го года должно быть завершено строительство магистрального газопровода. Это такой индикативный срок. И аналогично в Астане должны быть готовы и построены ГРЭС и сети среднего и низкого давления для того, чтобы подать этот газ на объекты топливно-энергетического комплекса и плюс населению. И акимат будет сейчас над этим работать», — заявил министр энергетики республики Казахстан Канат Бозумбаев.
Газифицируют и все населенные пункты, вблизи которых проложат трубу. Это села и города Карагандинской и Акмолинской областей. Напомним, обеспечить их топливом в течение полутора лет распорядился президент Нурсултан Назарбаев.
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