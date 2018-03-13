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Лукашенко предложил открыть в Беларуси индийский технопарк
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Лукашенко предложил открыть в Беларуси индийский технопарк 

Мир24 13 марта 2018
В Беларуси может появиться индийский технологический парк, сообщил во вторник президент Александр Лукашенко на встрече с послом Индии, передает телеканал «МИР 24».
«Мы готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка. Вы инвестируете к нам и создаете предприятия, которые вам очень нужны, выпускающие товары для работы в Европе и на постсоветском пространстве. Мы создаем у вас, вместе с вами, если у вас будет к этому интерес, совместные предприятия, которые будут выпускать нужную для вас продукцию, с последующей передачей вам технологий», — предложил Лукашенко.
Сегодня Индия закупает белорусские калийные удобрения и технику — от тракторов до многотонных грузовиков, а также готова перенимать опыт в автомобилестроении, организации мясомолочных и швейных производств. В прошлом году белорусский экспорт перевалил за 300 миллионов долларов. Сейчас Индия ведет переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Президент Беларуси с госвизитами трижды посещал Индию. Последний раз в сентябре 2017-го. Тогда были подписаны десятки контрактов на сотни миллионов долларов.
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