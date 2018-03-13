Внешнеторговый оборот Свердловской области вырос на 10%

За минувший год.

В 2017 году товарооборот Свердловской области на внешнем рынке достиг 10,6 миллиарда долларов (+10%). На долю экспорта пришлось 6,9 миллиарда долларов, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.

Китай, Казахстан, Германия и Греция. Торговые отношения связывают Средний Урал более чем со 130 странами, в пятерку главных партнеров входят США

Положительная динамика отмечена в торговле и с другими странами, в том числе партнерами выставки ИННОПРОМ. По данным российского экспортного центра, за минувший год поставки уральской продукции в Китай выросли почти в 2,5 раза, Германию — на 66%, Чехию — 64%, Иран — 65%, Японию — 37%. Доля несырьевого неэнергетического экспорта превысила 96%.

"Географию нашей международной активности я бы условно разделил на три направления: сотрудничество со странами ЕАЭС и СНГ, где у нас запланированы визиты представителей руководства региона в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Далее — выработка новых направлений кооперации со странами Азии, где приоритетом для нас являются Китай и Индия и поддержание контактов с европейскими партнерами, настроенными на прагматичный диалог. Здесь нашим надежным партнером является Чехия, запланирован ряд мероприятий с Германией и Финляндией , по-прежнему в повестке Италия ", — поделился планами на будущее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов

По его словам, часть мероприятий пройдет на площадках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 и V Российско-Китайского ЭКСПО.