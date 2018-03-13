Мендкович: потепление в экономике выгодно и Узбекистану, и Таджикистану 

В эфире Sputnik Таджикистан Никита Мендкович отметил, что отношения Ташкента и Душанбе переживают ренессанс.
Мендкович\: сотрудничество Таджикистана и Узбекистана взаимовыгодно
"Повышение открытости Узбекистана является очень позитивным шагом как для Таджикистана, так и для всего региона в целом, так как Узбекистан — это транспортный узел, а ранее из-за проблем с транзитом рынки Таджикистана и Кыргызстана были закрыты для России. Сейчас преодолевается и эта трудность", — отметил эксперт.
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