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Выставка «Made in Uzbekistan» пройдет в Туркменистане
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Выставка «Made in Uzbekistan» пройдет в Туркменистане 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Ташкент, 12 марта /Синьхуа/ — В Ашхабаде с 29 по 31 марта пройдет выставка с участием более 100 узбекских предприятий и производителей экспортоориентированной продукции «Made in Uzbekistan». Об этом сегодня сообщила пресс-служба торгово-промышленной палаты Узбекистана.
Цель выставки — продвижение узбекских промышленных компаний и инвестиционных достижений на рынок Туркменистана, ознакомление туркменских деловых кругов и предпринимателей с научно-производственным потенциалом и культурно-историческим наследием Узбекистана.
В рамках выставки будут организованы бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, а также культурная программа. —0—
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