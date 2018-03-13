Выставка «Made in Uzbekistan» пройдет в Туркменистане

Ташкент, 12 марта / Синьхуа / — В Ашхабаде с 29 по 31 марта пройдет выставка с участием более 100 узбекских предприятий и производителей экспортоориентированной продукции «Made in Uzbekistan». Об этом сегодня сообщила пресс-служба торгово-промышленной палаты Узбекистана

Цель выставки — продвижение узбекских промышленных компаний и инвестиционных достижений на рынок Туркменистана , ознакомление туркменских деловых кругов и предпринимателей с научно-производственным потенциалом и культурно-историческим наследием Узбекистана.

В рамках выставки будут организованы бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, а также культурная программа. —0—