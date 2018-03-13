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Армейские ряды Казахстана пополнят более 35 тысяч юношей
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Армейские ряды Казахстана пополнят более 35 тысяч юношей 

Мир24 13 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
В Казахстане на брифинге, посвященному весеннему призыву, сообщили об отсутствии уклонистов от службы в армии. За последние 15 лет ни один призывник по этой статье осужден не был, передает телеканал «МИР 24».
В этом году военную форму наденут более 35 тысяч новобранцев. В республике уже начали работу 250 призывных комиссий. Молодых мужчин будут отправлять по территориальному принципу — из одного региона страны в другой. В год содержание одного солдата-срочника обходится бюджету Казахстана примерно в пять тысяч долларов.
Желающие могут пройти альтернативную службу, но за нее призывнику придется заплатить около 600 долларов.
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