Экс-президент Киргизии Атамбаев может стать председателем СДПК

«Сейчас уже можно назвать предварительную дату проведения съезда — 31 марта», — сообщил агентству депутат Жогорку Кенеша (парламент) от фракции СДПК, член политсовета партии Марат Аманкулов

На съезде будет рассмотрен единственный вопрос — избрание бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева председателем партии.

Перед сдачей президентских полномочий в конце ноября 2017 года Атамбаев заявил, что намерен вернуться в большую политику и будет лично отбирать кандидатов в депутаты парламента от соцдемократов.