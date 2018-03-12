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Экс-президент Киргизии Атамбаев может стать председателем СДПК
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Экс-президент Киргизии Атамбаев может стать председателем СДПК 

Парламентская газета 12 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может стать председателем Социал-демократической партии (СДПК), съезд которой запланирован на 31 марта. Об этом сообщает информагентство КирТАГ.
«Сейчас уже можно назвать предварительную дату проведения съезда — 31 марта», — сообщил агентству депутат Жогорку Кенеша (парламент) от фракции СДПК, член политсовета партии Марат Аманкулов.
На съезде будет рассмотрен единственный вопрос — избрание бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева председателем партии.
Перед сдачей президентских полномочий в конце ноября 2017 года Атамбаев заявил, что намерен вернуться в большую политику и будет лично отбирать кандидатов в депутаты парламента от соцдемократов.
С 2011 года, после избрания президентом Киргизии, Алмазбек Атамбаев приостановил членство в партии и сложил с себя полномочия председателя. Сейчас обязанности главы СДПК партии исполняет лидер фракции социал-демократов в Жогорку Кенеше Чыныбай Турсунбеков.
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