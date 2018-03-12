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Додон ответил на призыв молдавской оппозиции объединиться с Румынией
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Додон ответил на призыв молдавской оппозиции объединиться с Румынией 

Парламентская газета 12 марта 2018
Фото: Парламентская газета
«Унионизм пройдёт, а Родина — останется, у Молдовы есть будущее» — соответствующие плакаты с обращением президента республики Игоря Додона к гражданам появились в понедельник по всей стране, сообщают в понедельник местные СМИ.
Фото этих плакатов и послание к молдаванам опубликовал на странице в соцсети сам глава государства.
Таким образом Игорь Додон привлёк внимание к тем, кто, по его словам, «ведёт разрушительную для страны деятельность».
«Этот год является апофеозом деятельности унионистов, а празднование столетия «унири» (объединения. — Прим. ред.) возродило в них самые иррациональные и тёмные эмоции и желания. Они стали очень вероломными и агрессивными, и, к сожалению, многие поддались этой истерике. Представители власти соседней страны показали своё истинное лицо и настоящие намерения», — отметил президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что этот период пройдёт и унионистские настроения станут частью истории.
«Подавляющее большинство граждан Молдовы жёстко осуждает унионистские действия, которые являются разрушительными для страны. Важно, чтобы это понимали все, кто вовлечён в эту антигосударственную истерию. Послание, которое было озвучено на национальном уровне на этих панно, будет напоминать нам о том, что волна схлынет, а государство и молдавский народ выстоят», — подчеркнул Додон.
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