Додон ответил на призыв молдавской оппозиции объединиться с Румынией

«Унионизм пройдёт, а Родина — останется, у Молдовы есть будущее» — соответствующие плакаты с обращением президента республики Игоря Додона к гражданам появились в понедельник по всей стране, сообщают в понедельник местные СМИ.

Фото этих плакатов и послание к молдаванам опубликовал на странице в соцсети сам глава государства.

Таким образом Игорь Додон привлёк внимание к тем, кто, по его словам, «ведёт разрушительную для страны деятельность».

«Этот год является апофеозом деятельности унионистов, а празднование столетия «унири» (объединения. — Прим. ред.) возродило в них самые иррациональные и тёмные эмоции и желания. Они стали очень вероломными и агрессивными, и, к сожалению, многие поддались этой истерике. Представители власти соседней страны показали своё истинное лицо и настоящие намерения», — отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот период пройдёт и унионистские настроения станут частью истории.

«Подавляющее большинство граждан Молдовы жёстко осуждает унионистские действия, которые являются разрушительными для страны. Важно, чтобы это понимали все, кто вовлечён в эту антигосударственную истерию. Послание, которое было озвучено на национальном уровне на этих панно, будет напоминать нам о том, что волна схлынет, а государство и молдавский народ выстоят», — подчеркнул Додон.