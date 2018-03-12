Азербайджан передал ноту протеста американскому послу

Американский посол Роберт Секута был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана , где ему передали ноту протеста в связи с поездкой в Вашингтон главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Карабахский конфликт длится с 1988 года, тогда Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из Азербайджанской ССР. В 1991 году было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).