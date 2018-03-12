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Азербайджан передал ноту протеста американскому послу
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Азербайджан передал ноту протеста американскому послу 

Аргументы и Факты 12 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Американский посол Роберт Секута был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему передали ноту протеста в связи с поездкой в Вашингтон главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
«В связи с визитом в США Бако Саакяна… посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД, ему передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МИД страны.
Карабахский конфликт длится с 1988 года, тогда Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из Азербайджанской ССР. В 1991 году было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
В 1992 году начались переговоры относительно мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан не признает республику и желает восстановить свою территориальную целостность. Армения выступает за международное признание НКР.
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