Посол РФ в Беларуси призвал к консультациям по «молочному вопросу» 

Проблемы по «молочному вопросу» между Россией и Беларусью должны решаться при помощи совместных консультаций. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков в интервью телеканалу ОНТ.
Задачей ветеринарных ведомств двух стран является недопущение попадания на рынок некачественной и небезопасной продукции, отметил посол. «Но бывают и перегибы, я честно скажу, — отметил он. — Чем они диктуются, тоже иногда понятным становится».
Как сообщалось, Россельхознадзор заявил о введении ограничений на поставки белорусской «молочки» с 15 марта. Между тем только 7 марта Россельхознадзор заявил о введении временных ограничений на поставку продукции в отношении еще трех белорусских предприятий, и еще по трем — о введении усиленного лабораторного контроля.