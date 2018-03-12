Посол РФ в Беларуси призвал к консультациям по «молочному вопросу»

Проблемы по «молочному вопросу» между Россией Беларусью должны решаться при помощи совместных консультаций. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков в интервью телеканалу ОНТ.

Задачей ветеринарных ведомств двух стран является недопущение попадания на рынок некачественной и небезопасной продукции, отметил посол. «Но бывают и перегибы, я честно скажу, — отметил он. — Чем они диктуются, тоже иногда понятным становится».