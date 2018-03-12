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Посол РФ в Беларуси призвал к консультациям по «молочному вопросу»
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Посол РФ в Беларуси призвал к консультациям по «молочному вопросу» 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: Российская Газета
Проблемы по «молочному вопросу» между Россией и Беларусью должны решаться при помощи совместных консультаций. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков в интервью телеканалу ОНТ.
Задачей ветеринарных ведомств двух стран является недопущение попадания на рынок некачественной и небезопасной продукции, отметил посол. «Но бывают и перегибы, я честно скажу, — отметил он. — Чем они диктуются, тоже иногда понятным становится».
Как сообщалось, Россельхознадзор заявил о введении ограничений на поставки белорусской «молочки» с 15 марта. Между тем только 7 марта Россельхознадзор заявил о введении временных ограничений на поставку продукции в отношении еще трех белорусских предприятий, и еще по трем — о введении усиленного лабораторного контроля.
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