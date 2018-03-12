Ещё
Опубликовано видео о «белорусском алмазе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео о «белорусском алмазе» 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: Российская Газета
Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл «Туристический видеопутеводитель», сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси. Ролик о визитной карточке туристического Минска НББ — один из первых в серии видео о возможностях белорусского туризма в открытом доступе на канале YouTube.
Во время интервью с директором библиотеки Романом Мотульским ведущий узнал все самые интересные факты об «алмазе знаний», посетил святая святых — книгохранилище и даже собственноручно выполнил читательский заказ.
Из ролика можно узнать о «белорусском алмазе», его уникальном десятимиллионном фонде, музее книги, самых редких и ценных изданиях, хранящихся уже несколько сотен лет. Видео получилось максимально открытое, очень познавательное не только для туристов, но и для белорусов, отметили в библиотеке.
Российская Газета: последние новости
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России140
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям156
Атомные подлодки РФ дошли до США115
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле285
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео293
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение