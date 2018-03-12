Опубликовано видео о «белорусском алмазе»

Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл «Туристический видеопутеводитель», сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси. Ролик о визитной карточке туристического Минска НББ — один из первых в серии видео о возможностях белорусского туризма в открытом доступе на канале YouTube.

Во время интервью с директором библиотеки Романом Мотульским ведущий узнал все самые интересные факты об «алмазе знаний», посетил святая святых — книгохранилище и даже собственноручно выполнил читательский заказ.

Из ролика можно узнать о «белорусском алмазе», его уникальном десятимиллионном фонде, музее книги, самых редких и ценных изданиях, хранящихся уже несколько сотен лет. Видео получилось максимально открытое, очень познавательное не только для туристов, но и для белорусов, отметили в библиотеке.