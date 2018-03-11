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Министр юстиции Молдавии намерен подать в отставку
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Министр юстиции Молдавии намерен подать в отставку 

РИА Новости 11 марта 2018
КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Александр Тэнасе заявил о намерении в ближайшие дни подать в отставку.
"Самым лучшим решением в сложившейся ситуации стало мое намерение подать в отставку с поста министра юстиции в ближайшие дни", — написал Тэнасе на своей официальной странице в Facebook.
Среди мотивов своего поступка он назвал отсутствие доверия населения. «Это в духе европейских ценностей, чтобы занятие любой государственной должности основывалось в первую очередь на доверии людей. Когда это доверие поставлено под угрозу, пусть и по необоснованным причинам, какой бы хорошей любая инициатива не была — она не даст результатов», — написал министр.
Ранее один из местных телеканалов обнародовал запись, предположительно, телефонного разговора трехлетней давности Тэнасе, который в то время возглавлял Конституционный суд (КС) республики, с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном, на данный момент приговоренного к 18 годам тюрьмы за хищения. Бизнесмен, который тогда еще не был арестован, и глава КС обсуждали молдавское законодательство и банковскую систему, принятые в соответствии с требованиями ЕС законы.
Экс-председатель Конституционного суда Молдавии Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.
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