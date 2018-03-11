В Узбекистане с апреля можно будет купить наличные доллары

ДУШАНБЕ, 11 мар — Sputnik . На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.

Так, до 1 апреля текущего года в Узбекистане будет внедрен механизм снятия наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты.

При этом в документе отмечается, однако, что выдача денег будет производиться в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

Также до 1 апреля в Узбекистане будет внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады в иностранной или национальной валюте.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018.