Ещё
В Узбекистане с апреля можно будет купить наличные доллары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Узбекистане с апреля можно будет купить наличные доллары 

Sputnik Таджикистан 11 марта 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 11 мар — Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.
Так, до 1 апреля текущего года в Узбекистане будет внедрен механизм снятия наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты.
При этом в документе отмечается, однако, что выдача денег будет производиться в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.
Также до 1 апреля в Узбекистане будет внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады в иностранной или национальной валюте.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.
Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018.
Также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Узбекистан признан самой счастливой страной СНГ Мирзиёев подарил Рахмону книгу произведений поэта Джами Британское помешательство, или Зачем отравили Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России145
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям156
Атомные подлодки РФ дошли до США116
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле285
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео296
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение