Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Таджикистана

Стороны отметили развитие и расширение межправительственного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, а также высоко оценили расширение двухсторонних связей во всех сферах, в том числе экономике и торговле, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, инвестировании, в области культуры и туризма. —0—