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В Гомеле спасатели завершили работы на катке, с крыши которого упал снег
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В Гомеле спасатели завершили работы на катке, с крыши которого упал снег 

РИА Новости 10 марта 2018
МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Спасательные работы на катке, с кровли которого на людей упал снег, завершены в белорусском Гомеле, сообщили в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.
Ранее из-за падения снега с крыши катка в Гомеле пострадали пять человек, в том числе двое детей (7 и 11 лет). По информации медиков, жизнь всех пятерых вне опасности.
"Работы завершены, под снегом и обрушившимися конструкциями катка в Гомеле людей не обнаружено", — говорится в сообщении, которое размещено в твиттер-аккаунте ведомства.
ЧП произошло вечером в субботу, 10 марта. «По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка», — отметили в МЧС.
Причина произошедшего устанавливается.
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