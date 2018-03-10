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Узбекистан и Таджикистан к 2020 году разминируют приграничные зоны
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Узбекистан и Таджикистан к 2020 году разминируют приграничные зоны 

РИА Новости 10 марта 2018
ТАШКЕНТ, 10 мар — РИА Новости. Узбекистан и Таджикистан создали рабочую группу по разминированию приграничных территории двух стран, сообщает портал кабинета министров Узбекистана.
На портале опубликован текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиеева и Эмомали Рахмона, подписанного по итогам переговоров в Душанбе в пятницу. Глава Узбекистана находится в Таджикистане 9-10 марта с первым госвизитом.
"Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах", — говорится в тексте заявления.
Отмечается, что главы двух стран подтвердили готовность развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях, в сфере военного образования. Президенты подтвердили готовность к укреплению сотрудничества в борьбе против терроризма и экстремизма, наркотрафика, транснациональной организованной преступности.
Решение вопросов, связанных с обустройством границы между двумя странами, является одним из главных в повестке визита Мирзиеева в Душанбе. Накануне президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы. Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной.
Инженерные заграждения и мины на таджикско-узбекской границе были установлены в 2001–2002 годах сразу после обострения отношений между двумя государствами. Ташкент объяснил свои действия желанием защитить территорию от боевиков. Неоднократно здесь происходили инциденты с подрывом мирных граждан.
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