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Казахстан намерен провести конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане»
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Казахстан намерен провести конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане» 

ТАСС 10 марта 2018
АСТАНА, 10 марта. /ТАСС/. Казахстан планирует провести международную конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане» осенью. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
Как информировали в ведомстве, делегация Казахстана во главе со спецпредставителем МИД республики по Афганистану, послом по особым поручениям Станиславом Василенко приняла участие в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по положению в Афганистане 8 марта.
"В своем выступлении Василенко заявил, что политические и экономические проблемы, а также угрозы безопасности, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества и в особенности СБ ООН. Было подчеркнуто, что женщины, наряду с молодежью, занимают центральное место во всем цикле предотвращения конфликтов. В этой связи осенью 2018 года в Астане Казахстан планирует организовать международную конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане», — говорится в сообщении.
Как отметил Василенко, Казахстан выступил с инициативой о продолжении программы образования для афганских граждан при ее софинансировании со стороны Европейского союза и других партнеров. «В рамках нашей образовательной программы стоимостью порядка $50 млн в период с 2010 по 2021 годы в вузах Казахстана пройдут обучение около тысячи граждан Афганистана», — уточнил глава делегации Казахстана.
В МИД пояснили, что в сейчас Европейский союз готовит финансирование первой фазы совместного проекта, который будет реализовываться вместе с ООН и направлен на обучение в вузах Казахстана афганских девушек.
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