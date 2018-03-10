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Мирзиёев подарил Рахмону книгу произведений поэта Джами
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Мирзиёев подарил Рахмону книгу произведений поэта Джами 

Sputnik Таджикистан 10 марта 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 10 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Душанбе, подарил своему Эмомали Рахмону книгу поэта Абдураахмана Джами, переведенную на узбекский язык, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев подарил Президенту Таджикистана книгу с избранными произведениями Абдурахмана Джами.
Выдающийся поэт Абдурахман Джами жил в ту же эпоху, что и Алишер Навои. Так, в Самарканде установлен памятники обоим великим авторам средневековья.
В Узбекистане произведения Джами недавно были переведены на узбекский язык и изданы в виде сборника «Мухаббат махзани» ("Сокровищница любви") с предисловием от Шавката Мирзиёева.
В знак дружбы и нового этапа сотрудничества между двумя братскими народами узбекский лидер вручил эту книгу своему таджикскому визави Эмомали Рахмону.
Также Президенты Таджикистана и Узбекистана договорились уделять внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания таджикского языка в Узбекистане и узбекского языка в Таджикистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения, налаживания сотрудничества по обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух государств.
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