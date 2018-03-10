Мирзиёев подарил Рахмону книгу произведений поэта Джами

Мирзиёев подарил Президенту Таджикистана книгу с избранными произведениями Абдурахмана Джами.

Выдающийся поэт Абдурахман Джами жил в ту же эпоху, что и Алишер Навои . Так, в Самарканде установлен памятники обоим великим авторам средневековья.

В Узбекистане произведения Джами недавно были переведены на узбекский язык и изданы в виде сборника «Мухаббат махзани» ("Сокровищница любви") с предисловием от Шавката Мирзиёева.

В знак дружбы и нового этапа сотрудничества между двумя братскими народами узбекский лидер вручил эту книгу своему таджикскому визави Эмомали Рахмону.

Также Президенты Таджикистана и Узбекистана договорились уделять внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания таджикского языка в Узбекистане и узбекского языка в Таджикистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения, налаживания сотрудничества по обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух государств.