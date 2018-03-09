Между Узбекистаном и Таджикистаном не осталось нерешенных вопросов — Шавкат Мирзиеев

Душанбе, 9 марта / Синьхуа / — «Между Узбекистаном Таджикистаном не осталось нерешенных вопросов. Стороны подтвердили взаимное стремление и решительный настрой укреплять узбекско-таджикские отношения на основе взаимного доверия, дружбы и добрососедства», — заявил на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

По его словам, в ходе переговоров с президентом Таджикистана лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и других приоритетных сферах, подписали ряд документов. —0—