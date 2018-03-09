Икрамов: Узбекистан — главный партнер Южной Кореи в Центральной Азии

Узбекистане открылся узбекско-корейский бизнес-форум. Его цель — закрепить достигнутые ранее договоренности на высшем уровне, проработать дорожную карту совместных проектов, а также максимально плодотворно подготовиться к предстоящему визиту корейского лидера в Узбекистан.

Икрамов\: Узбекистан — ведущий партнер Южной Кореи в Центральной Азии

Глава Торгово-промышленной палаты Узбекистана выступил на церемонии открытия форума.

Он рассказал об отношениях двух стран. По его словам, сегодняшний бизнес-форум дает возможность сверить часы и провести подготовку к большой работе.

Корейские друзья будут присутствовать при обсуждении генерального плана строительства города, пояснил глава ТПП Узбекистана.

Он рассказал о соглашениях, которые уже были заключены компаниями Узбекистана и Южной Кореи.

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