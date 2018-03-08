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Парламент Словакии эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Парламент Словакии эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Аргументы и Факты 8 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Депутатов Национального совета Словакии и посетителей эвакуировали из здания парламента в Братиславе из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя парламентской канцелярии.
«Поступило сообщение о заложенной в здании парламента бомбе. Все находившиеся в нем люди эвакуированы», — говорится в сообщении.
В канцелярии добавили, что в настоящее время здание проверяют взрывотехники и сотрудники полиции.
В здании Национального совета в четверг правящая партия Словакии «Курс — социальная демократия» планировала провести пресс-конференцию о ситуации в республике. Мероприятие перенесли в штаб-квартиру партии.
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