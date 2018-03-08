Парламент Словакии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Депутатов Национального совета Словакии и посетителей эвакуировали из здания парламента в Братиславе из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя парламентской канцелярии.

«Поступило сообщение о заложенной в здании парламента бомбе. Все находившиеся в нем люди эвакуированы», — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что в настоящее время здание проверяют взрывотехники и сотрудники полиции.

В здании Национального совета в четверг правящая партия Словакии «Курс — социальная демократия» планировала провести пресс-конференцию о ситуации в республике. Мероприятие перенесли в штаб-квартиру партии.