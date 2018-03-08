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Концерт по случаю 8 марта в управлении соцобслуживания в Минске
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Концерт по случаю 8 марта в управлении соцобслуживания в Минске 

ИА Синьхуа 8 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
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