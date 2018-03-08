Концерт по случаю 8 марта в управлении соцобслуживания в Минске

Минск , 7 марта / Синьхуа / — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Накануне Международного женского дня управление социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска провело концерт, в котором приняли участие артисты в возрасте 65 лет и старше. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)