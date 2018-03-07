Лукашенко от имени народа Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26

Белорусский лидер отметил, что в стране новость о крушении российского самолета встретили с глубокой скорбью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразился соболезнования в связи с катастрофой транспортного самолета Ан-26 в Сирии . Об этом сообщили в пресс-службы лидера Белоруссии.

В своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину Лукашенко отметил, что приносит соболезнования от имени белорусского народа как близким погибших российских военнослужащих, так и всему народу России

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим», — сказано в заявлении.

Ан-26 разбился накануне при заходе на посадку недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. В самолете находились 33 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.